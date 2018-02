Yk:n laajakaistakomissio ei tiennyt Lindénin Ugandan-matkasta

On ilmeistä, että on koplattu ja suhmuroitu

Vapaaehtoisen edustajan pestillä on ilmeisesti ollut tarkoitus ainoastaan hämärtää totuutta, koska virallista statusta ei enää ole ollut vuosiin. On ilmeisen helppo tarjota YK taustaa kehitysmaissa tapahtuville harmaan alueen toimille. Tämä Patria keikka lienee yksi näistä, joissa ovia on avattu entisen ministerin YK kytkennällä. Toivottavasti joku ottaa tehtäväkseen selvittää asian perinpohjin. Virallinen selvitys ministerin ja Patrian taholta on silkkaa, sanonko mitä?

