Fennovoiman rakentamislupa aiheuttaa vihreille harmaita hiuksia

Samaa mieltä, muttei kuitenkaan

Näin sivullisena on pakko myöntää, että vihreitä mollataan aivan kaikesta. Syytetään päästöistä ja siitä ettei mitään päästöjä saa aiheuttaa. Paikallosesti ratikkakin on tarkoituksenhakuisesti maalattu vain ja ainoastaan vihreiden hankkeeksi, vaikka Tampereella huomattiin, että ratikkaa kannatettii yli puolue rajojen. Ehkei syynä ole se, ettei nähdä tätä yhtälöä, vaan se, ettei mielikivista yksinkertaisesti haluta päästä eroon ihan vain periaatteesta. Kuitenkin moni duunari on vihreiden kanssa samaa mieltä, mm. Aktiivimallista ja leikkauksista, mutta se ei heidän päätä käännä. Kunhan vaan vihaa, ilman mitään oikeaa syytä.



Kun kirjoitin tätä kommenttia, niin yhtään kommenttia ei oltu viellä julkaistu. Saas nähdä, kuinka monta vihreitä mollaavaa heittoa sieltä sitten tulee. Seurantaan.

Kirjoita vastaus viestiin Nimi tai nimimerkki

Otsikko

Viesti

TS:n Verkkokeskustelun säännöt Peruuta Viesti lähetetty!



Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Virhe viestin lähetyksessä. TS:n verkkokeskustelun säännöt Turun Sanomien verkkokeskusteluun tulevat viestit tarkastetaan ennakolta. Siksi viestit julkaistaan viiveellä. Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Toimitus voi lyhentää ja muokata kirjoituksia. Kirjoittaja on juridisessa vastuussa viestinsä sisällöstä. Rasistisia, herjaavia tai ihmisten yksityisyyttä loukkaavia viestejä ei julkaista. Muista hyvät tavat, älä huuda!/HUUDA tai kiroile. Emme julkaise linkkejä tai mainoksia. Kirjoita napakasti. Emme julkaise yli 1 800 merkin viestejä. Pysy keskusteluketjun aihepiirissä. Älä yritä muuttaa aihetta. Toimitus voi harkintansa mukaan sulkea keskusteluketjun.

Tee ilmoitus sopimattomasta viestistä Viesti

Peruuta Ilmoituksesi on siirtynyt käsittelyyn. Virhe ilmoituksen lähetyksessä.