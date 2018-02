Tarkastusvirasto: Puoluetukea ohjattu väärille tahoille

Vast: Puoluetuki

Ei haittaa vaikka puoluetuki loppuisi. Siniset ovat huipulla äänestäjiään pettäneinä. Heistä yhden-kään ei kuuluisi olla hallituksessa ministerinä. Sinisellä puolueella ei ole ainuttakaan vaaleissa saa-tua ääntä. Se on vaan tuo raha ja valta niin makea sekoitus, ettei siitä niin vaan voi luopua, kun siihen makuun on päässyt. Kansan turvana esiintyvä sakki on pettänyt jokaisen vaalilupauksensa ja mitä tulee puoluetukeen, olivat he sitä nostamassa, tosin sille puolueelle, jonka nimissä he aurinkopaikkansa hankkivat.Kaipa se sitten kiitokseksi riittääkin, vaikka he vastustivatkin puoluetukea silloin persut olivat pienimpien ryhmien joukossa eduskunnassa.