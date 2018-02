"Ilmainen muovikassi ei ole kansalaisoikeus" – maksullisuus vähensi kassien ostamista

Vast: Sokos

Paperi tehdään puusta ja meillä on kaikki metsät parturoitu eikä kasva enää kuin tikkupuuta. Parasta siis pysyä muovissa. Ota oma reppu tai kassi kauppaan mukaan . Ennen oli palvelu muutenkin ystävällistä nyt varkaiden takia on vartija vieressä ja ilkeät myyjät joilla on ikävä asenne työhön, epäystävällisiä ja rahastajan ote. Joskus on kolmekin kerralla yhtä asiakasta varten tiskillä. Se on outoa.