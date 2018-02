Tutkimus: Kansalaiset pelkäävät ensihoidon heikentymistä

Lukekaa Ruotsin kriisiytyneestä Sotesta. Ajat venyvät ja budjetti paukkuu yli. osta

Miten ihmeessä olemme keksineet että meidän pitää tuhota melko hyvä terveydenhuoltomme. Sanon "melko" jos vähennetään valittajista "kestovalittajat" ja "yleisesti julkisen hallinnon henkilökuntaa inhoavat". Kestovalittajia olivat juuri ne jotka halusivat all inclusive terveydenhoitopalvelut rajattomasti ja "ilmaiseksi". Julkisen hallinnon ammattitaitoa ovat aliarvioineet kaikki ne joilla pelivaraa käydä vaikka joka viikko yksityisellä ja jotka tarjoavat palvelujaan näille parempiosaisillle.



Mikä järki esim. on laajentaa kaikille julkisen palvelun kautta tapahtuva rahoitus? Tähän mennessä yritykset ovat maksaneet osan henkilökuntansa työterveyspalvelusta, nyt tämäkin todennäköisesti tapahtuu "yhdeltä luukulta" jatkossa.



Kun lukee Ruotsin sote-kriisistä, alimitoitettu henkilöresurssointi sekä pitkät jonotusajat ja henkilökunnan käsien ylös nostaminen väkivaltaisten ongelmapotilaiden jatkuvan uhan alla olemisesta, niin tekee mieli kysyä: Meilläkö homma menisi kivuttomasti maaliin? Mikä on lopullinen kustannus ottaen huomioon myös IT-toimintojen uusimiset? Milloin säästöä tälle valmiiksi epäonnistuneelle tekeleelle aletaan saada (vitsi)?



Meillä on yhteiskunta jakautunut näissä "ilmaisia palveluja kaikille" niihin a) jotka eivät ymmärrä kustannusten päälle mitään (ilmainen!) ja b) niihin jotka saavat täyshyödyn (yksityiset palvelun tarjoajat ja ne varakkaammat jotka itse maksoivat aikaisemmin kulunsa). Veronmaksaja (köyhäkin) viime kädessä maksaa jokaisen killingin myös ne köyhemmät joiden tukea tingitään jostain muusta jotta "kaikille saadaan kaikkea ilmaista".

Kirjoita vastaus viestiin Nimi tai nimimerkki

Otsikko

Viesti

TS:n Verkkokeskustelun säännöt Peruuta Viesti lähetetty!



Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Virhe viestin lähetyksessä. TS:n verkkokeskustelun säännöt Turun Sanomien verkkokeskusteluun tulevat viestit tarkastetaan ennakolta. Siksi viestit julkaistaan viiveellä. Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Toimitus voi lyhentää ja muokata kirjoituksia. Kirjoittaja on juridisessa vastuussa viestinsä sisällöstä. Rasistisia, herjaavia tai ihmisten yksityisyyttä loukkaavia viestejä ei julkaista. Muista hyvät tavat, älä huuda!/HUUDA tai kiroile. Emme julkaise linkkejä tai mainoksia. Kirjoita napakasti. Emme julkaise yli 1 800 merkin viestejä. Pysy keskusteluketjun aihepiirissä. Älä yritä muuttaa aihetta. Toimitus voi harkintansa mukaan sulkea keskusteluketjun.