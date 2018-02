Vikaantuneet väestöhälyttimet häiritsivät Helsingissä

Kotimaa 14.2.2018

Lahden kaupunkia häirinnyt haittaohjelma saatiin poistetuksi

Lahden kaupungin tietoliikenne on palautumassa normaaliksi. Kaupunki kertoi keskiviikkona tiedotteessaan, että tietoliikennejärjestelmiä häirinnyt haittaohjelma on saatu poistettua kaikkialta, missä se on havaittu. Valtaosa Lahden kaupungin järjestelmistä toimii.