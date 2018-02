Oppositio iski hallitusta tuloeroilla – pääministeri kiisti tuloerojen kasvaneen

hapan sitruuna

"Sipilä ei väitteitä niellyt. Hän viittasi Tilastokeskuksen tulonjaon kokonaistilastoon, jonka mukaan vuonna 2016 tuloerot pienenivät edelliseen vuoteen verrattuna."



Vaikea on sitruunaa nielaista, pahanmakuinen ja hapan kun on...

Tosiasia on että pienikin tulojen lisäys peritään kiireesti takaisin uudessa verokortissa.

Siis korotukset eivät toteudu ?



Näpertely todellisten ongelmien kanssa kuten veroparatiisilakien, harmaan talouden, yritystukien vailla seurantaa ja edellytyksiä niiden kestävään käyttöön ei ole

mitenkään saatu aikaan.

Koulutuksen leikkaukset ovat "säästöä" joka ei vientialoja eikä kehitystä juurikaan edistä, suunta on periferiseksi takamaaksi monella tasolla käynnissä.

Jokaisella valtiolla pitäisi olla ensisijainen näkemys olemassaolostaan omien kansalaistensa eduksi, eikä muiden. Mikähän tämän suosituimmuusjärjestyksen on muuttanut ? Ovatko ne muut vähempään tyytyväisiä ?

Onko tämäkin säästöstrategia ?

Pääosin voimavarat pyrkivät sote-ja maakunta-uudistuksilla lähinnä uusiin tulosiirtoihin kuin todellisiin terveydenhoidon menojen järkeistämiseen, Molempien uudistusten sisällöt ovat kuin reikäinen säkkikangas paikkaa paikan päällä.

Tiivistä ei tule, sanamuodot ja käytännöt poliittikkojen, eikä terveydenhoidon alalla toimivien näkemyksiä.



Ehkä sitä hapanta sitruunaan tarjoillaan uusinnoissa eri tavoin valmistettuna, useita kertoja näiden nähtyjen "uudistusten" jatkuessa...



Kirjoita vastaus viestiin Nimi tai nimimerkki

Otsikko

Viesti

TS:n Verkkokeskustelun säännöt Peruuta Viesti lähetetty!



Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Virhe viestin lähetyksessä. TS:n verkkokeskustelun säännöt Turun Sanomien verkkokeskusteluun tulevat viestit tarkastetaan ennakolta. Siksi viestit julkaistaan viiveellä. Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Toimitus voi lyhentää ja muokata kirjoituksia. Kirjoittaja on juridisessa vastuussa viestinsä sisällöstä. Rasistisia, herjaavia tai ihmisten yksityisyyttä loukkaavia viestejä ei julkaista. Muista hyvät tavat, älä huuda!/HUUDA tai kiroile. Emme julkaise linkkejä tai mainoksia. Kirjoita napakasti. Emme julkaise yli 1 800 merkin viestejä. Pysy keskusteluketjun aihepiirissä. Älä yritä muuttaa aihetta. Toimitus voi harkintansa mukaan sulkea keskusteluketjun.