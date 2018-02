Tiedustelulakeja pitää edistää viipymättä, vaativat kokoomus, siniset ja kristillisdemokraatit

NATO vaatii kyttäyslakia

Suomen oikeistolaiset NATO-kiimaiset poliitikot ajavat tätä kyttäyslakia, joka rikkoo kaikkia ihmisten perusoikeuksia. Jotta oikeisto voisi hakea NATO jäsenyyttä täytyy Suomella olla sama ihmisten tietosuojaa ja yksityisyyttä räikeästi loukkaava USA:n tiedustelupalvelujen luoma kyttäysjärjestelmä, jolla suojellaan vain eliitin ja rahavallan etuja maailmassa. Nämä eliittien oikeuksia suojelevat kyttäysvaltiot eivät ole kyenneet torjumaan terrorismia omalla maallaan, vaan juuri USA:ssa on tapahtunut maailman suurin yksittäinen terroristi-isku ja lisää tapahtuu jatkuvasti myös muissa NATO maissa. NATO:n rosvomaiden hyväveliverkosto pitäisi heti lakkauttaa, sillä se on aiheuttanut kaikki sodat ja mellakat maailmassa toisen maailmansodan jälkeen. NATO = OTAN (kaiken kun mulla on aseet)

