Henriksson: Käsittämätöntä kieltäytyä europarlamentin lisäpaikasta – olisi antanut Ahvenanmaalle

Sipilä on epäluotettava

Hallituksen nyky toimet on vain tulevaa valikampailua.

Sote uudistusta tulee ajaa vain siksi kovin eteenpäin koska sekä Kokoomus että Keskusta saa sote yhtiöiltä reilut vaalituet ensi vaaleihin.

Näiden rahojen takia tulee nyt jo tehdä työtä siten että yhtiöt saa rahansa takaisin nopeasti ja siten voitot on rusaita tukevaisuudessa.

Kun on selvä että vain yksityinen sote puoli hyöty uudistuksesta muut häviää runsaasti-.

Sote kulut tulee nousemaan vähintän 10-15 % kun sote uudistus tulee voimaan.

