Sipilä: Hyvinvoinnin rahoitus vaatii työllisyystavoitteen nostoa 75 prosenttiin ensi hallituskaudella

Helsinki

Pääministeri Juha Sipilä (kesk) katsoo, että hallitusohjelman viisi suurinta talouspoliittista tavoitetta on joko saavutettu tai ne ollaan saavuttamassa. Keskustan, kokoomuksen ja sinisten muodostaman hallituksen tavoitteena on ollut muun muassa se, että työllisyysaste nousee 72 prosenttiin.

– Jos kehitys jatkuu tällaisena, (työllisyys)tavoite saavutetaan etuajassa, sanoi Sipilä iltapäivällä valtiopäivien avauskeskustelussa eduskunnassa.

Sipilän mukaan muun muassa velkaantuminen on taittunut ja kokonaisveroaste kääntynyt laskuun. Lisäksi Sipilä katsoo, että työllisyyden kehitys on oikealla uralla.

Pääministeri toisti eduskunnan täysistunnossa vaatimuksensa, että seuraavan hallituskauden tavoitteeksi pitää asettaa 75 prosentin työllisyysaste, jotta hyvinvointiyhteiskunnan rahoitus voidaan turvata.

– Työn ja sosiaaliturvan yhteensovittaminen on seuraavan vaalikauden suuri uudistus. Hallitus on asettanut työryhmän pohtimaan perusturvan kokonaisuudistusta. Tässä työssä myös oppositio on mukana, sanoi Sipilä eduskunnan suuressa salissa.

Seuraavat eduskuntavaalit pidetään tällä tietoa ensi vuoden huhtikuussa.