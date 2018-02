Krp:lle ei pyyntöä tutkia Ugandassa kuolleen suomalaisen tapausta – paikallinen poliisi tutkii

Ossi Rajala

Keskusrikospoliisi eli Krp ei ole ainakaan toistaiseksi saanut pyyntöä tutkia Ugandassa kuolleen, noin 40-vuotiaan suomalaismiehen tapausta. Suomalainen liikemies kuoli viime viikolla Ugandan pääkaupungissa Kampalassa hotellihuoneeseen. Mies oli ilmeisesti omatoimisesti markkinoimassa Patrian ajoneuvoja Ugandassa tai ainakin hänellä oli Patrian esitteitä mukanaan.

Kampalan poliisi tutkii Yleisradion mukaan kuolemaa toistaiseksi luonnollisena, mutta henkirikoksen mahdollisuutta ei ole suljettu pois.

Suomen poliisi ei ole tässä vaiheessa tutkimassa kuolemantapausta.

– Ei ole mitään pyyntöjä meille tullut. Suomalaisia kuolee useita luonnollisiin syihin ulkomailla. Paikallinen poliisi tutkii asiaa. Siellä on kyllä varmasti asiantuntemusta pyytää jotakin, jos apua tarvitaan. Jokainen kansallisvaltio on vastuussa omista tutkimuksistaan, rikosylikomisario Tero Haapala kertoo Lännen Medialle.

Ylen uutisen mukaan Ugandan poliisi löysi huumeita kuolinpaikalta, länsimaisten suosiman Pearl of Africa -hotellin huoneesta. Ei ole vielä tiedossa, onko huumeita käytetty tai kuka niitä on hotellihuoneeseen tuonut. Poliisin esitutkinnassa on lisäksi selvinnyt, että suomalaismies esitti Ugandaan saapuessaan lentokenttäviranomaisille väärennetyn kutsukirjeen.