Influenssakauden huippuviikot ovat alkaneet

Minna Nyrhinen-Blazquez, Helsinki

Influenssaepidemiassa on meneillään nyt huippuviikot, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. THL:n erityisasiantuntijan Niina Ikosen mukaan influenssatapauksia on raportoitu runsaasti tai jopa erittäin runsaasti useimmissa sairaanhoitopiireissä. Etenkin Varsinais-Suomen ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiireissä influenssakäyntejä terveyskeskuksissa on ollut huomattavan paljon.

– Epidemia on nyt selkeästi päällä ja näyttäisi, että huippuviikoilla mennään. Tartuntatautirekisteriin raportoidut löydösmäärät ovat lisääntyneet selkeästi koko ajan joka viikko, Ikonen sanoo STT:lle.

Tartuntatautirekisteriin on raportoitu enemmän influenssa B-tartuntoja, mutta A-tapauksetkin ovat lisääntyneet. Ikosen mukaan tilanne voi kääntyä jopa niin, että influenssa A-tartuntoja esiintyy lopulta runsaammin kuin influenssa B:tä, mutta siitä ei ole vielä varmuutta.

Kuopion yliopistollisen sairaalan sydänosastolla ja sydän- ja rintaelinkirurgian osastolla on parhaillaan 12 potilasta, jotka ovat sairastuneet osastolla ollessaan, sairaala kertoi tiistaina. Potilaiden lisäksi myös henkilökuntaa on sairastunut influenssaan, minkä vuoksi sydäntoimenpiteitä ja poliklinikoita on jouduttu tällä viikolla perumaan.

Tartuntoja on tullut myös ihmisille, joilla on ollut influenssarokotus, kertoo infektioylilääkäri Irma Koivula.

– Sydänosastolla on tällä hetkellä seitsemän potilasta influenssassa ja sydän- ja rintaelinkirurgian osastolla viisi, osa sairastuneista on jo kotiutettu. Toisella osastolla on levinnyt A-virus ja toisella B-virus, Koivula sanoo Kysin tiedotteessa.

– Keuhko-osastolla ja muilla osastoilla on influenssan osalta rauhallista.

Koivulan mukaan virusnäytteitä on lähetetty THL:lle sen selvittämiseksi, onko nyt kiertävä A-virus muuttunut niin, ettei viime syksynä annettu rokote tehoa siihen.

Aiemmin viime vuonna kävi jo ilmi, että kansallisen rokotusohjelman rokote on tehoton tällä kaudella kiertävään toiseen B-virukseen.