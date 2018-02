Järjetön yhtälö

Jos tänne haalitaan halpaa työvoimaa ulkomailta. Voiko joku kertoa et miten he elävät ja asuvat jos ja kun palkka ei riitä kattamaan asumiskustannuksia täällä. Keskipalkkaisellakin menee asumiseen ja ruokaan ym kaikki palkka. Järjetön ajatus et heidän asumistaan ja elämstään tuetaan jos ja kun palkka ei riitä. Miksette sitten tukisi jo omia et jäis vähän rahaakin kokoajan kiristyneiden asumiskustannusten vuoksi

