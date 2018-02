Keskustan kansanedustaja kritisoi presidentti Niinistön ja Cheekin lemmikkivalintoja

Kärnä puhuu nyt asiaa

Kärnä ei ole varsinaisesti suuren luokan ajattelija, mutta tässä asiassa hän on oikeassa. Tulevaisuudessa tullaan ihmettelemään, kuinka joskus on sallittu jalostaa koiria (ja kissojakin) sellaisiksi, että niiden koko elämä on sairautta alusta loppuun. Kaikkein kamalin rotu on mopsi (mutta kun ne tuhisee niin söpösti), ja melkein yhtä kamala on kavaljeerispanieli (aivot ei mahdu kunnolla kalloon, sydänvikaisia). Kummatkin on lähes klooneja, samat perinnölliset viat joka yksilössä. Yhtä sairaita on chihuahuat (eivät pysty synnyttämään kuin harvoin) tai jättikoirat (elinikä harvoin yli 8 vuotta). Ja niin edelleen.

Mutta eläinlääkäreille ne on hyvä bisnes, ei lopu potilaat kesken. Eikä eläinsuojelulaki tunnu piittavan pätkääkään, vaikka koira- ja kissaparkojen elämä on kärsimystä alusta loppuun.

Kirjoita vastaus viestiin Nimi tai nimimerkki

Otsikko

Viesti

TS:n Verkkokeskustelun säännöt Peruuta Viesti lähetetty!



Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Virhe viestin lähetyksessä. TS:n verkkokeskustelun säännöt Turun Sanomien verkkokeskusteluun tulevat viestit tarkastetaan ennakolta. Siksi viestit julkaistaan viiveellä. Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Toimitus voi lyhentää ja muokata kirjoituksia. Kirjoittaja on juridisessa vastuussa viestinsä sisällöstä. Rasistisia, herjaavia tai ihmisten yksityisyyttä loukkaavia viestejä ei julkaista. Muista hyvät tavat, älä huuda!/HUUDA tai kiroile. Emme julkaise linkkejä tai mainoksia. Kirjoita napakasti. Emme julkaise yli 1 800 merkin viestejä. Pysy keskusteluketjun aihepiirissä. Älä yritä muuttaa aihetta. Toimitus voi harkintansa mukaan sulkea keskusteluketjun.