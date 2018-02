Miksi komeiden ja kauniiden liitto päätyy usein eroon? Näin erotat himon, ihastumisen ja kiintymisen

Juu.

Tuon ahdistuksen, masennusoireet, itkukohtaukset ja sydäoireet voin hyvinkin allekirjoittaa, vaikka olisi jo alusta pitäen ollut täysin selviö, ettei juttu saa, eikä voi johtaa mihinkään. Kun on kiintymys-, ja luottamussuhteeseen hölmöyttään ryhtynyt, on siitä luopuminen yllättävän tuskallista ja vaikeaa. Myöskään "pelkkä" kaverisuhde ei enää tahdo onnistua, jos siinä on ollut jo muutakin. Joku viisas on joskus todennut, että puhtaan toverillinen suhde miehen ja naisen välillä on mahdollista vain, jos kumpikaan ei tunne minkäänlaista seksuaalista vetovoimaa toista kohtaan. Saattaa hyvinkin pitää paikkansa.

