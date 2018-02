Kela karhuaa takaisin yli 45 miljoonaa euroa opintotukea

hölmöläisten hommaa

Takaisinperittävä lopullinen määrä on huomattavasti pienempi , koska osa kirjeistä on aiheettomia! Rahaa KELA:n pankkitilille tulee opiskelijoiden maksamina arviolta 20 miljoonaa. Tästä summasta Verohallinto maksaa takaisin veronpalautuksina opiskelijan marginaaliverosta riippuen 20- 50 % eli valtio " nettoaa " pienituloisimmalla väestgönosalla 10-15 miljoonaa. Tästä summasta pitää vähentää KELA:n ja Verohallinnon atk-ohjelmiston ylläpitokulut, asiakasneuvonta- , käsittely- ja muutoksenhakukulut. Lisää hallintokuluja aiheutuu opintotukien takaisinperintöjen siirtymisistä ulosottoon. Opintotuen takaisinperintä ajaa joissakin tapauksissa nuoria hakemaan toimeentulotukea KELA:stan eli yhdelle KELA:n pankkitilille maksettu tuen palautus joudutaan maksamaan ulos KELA:sta toiselta momentilta.



Nyt kun opintotuen määrä on enää 250 euroa kuukaudessa olisi jo aika lopettaa koko opintotuen taklaisinperintä.

