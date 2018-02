Joka neljäs kokenut seksuaalista häirintää töissä – kokemuksia pelätään ilmoittaa eteenpäin

Kirsi Turkki

Seksuaalinen häirintä työelämässä on yllättävän yleistä. Elinkeinoelämän keskusliiton, EK:n Taloustutkimuksella teettämän tutkimuksen mukaan lähes joka neljäs työikäisistä suomalaisista on joskus työssään kokenut seksuaalista häirintää.

Viimeisten kahden vuoden aikana seksuaalista häirintää ilmoittaa kokeneensa seitsemän prosenttia työikäisistä. Naisista häirintää on kokenut 12 prosenttia ja miehistä kaksi prosenttia. Naisten tuoreet häirintätapaukset ovat vahvasti yhteydessä henkilön ikään. Alle 25-vuotiaista naisista häirintää on kahden viime vuoden aikana kokenut joka neljäs, kun yli 60-vuotiailla naisilla luku on vain kuusi prosenttia.

Kunnissa ja kolmannella sektorilla työskentelevät kokevat jonkin verran enemmän seksuaalista häirintää kuin valtiolla ja yksityisellä sektorilla työskentelevät. Häiritsijä on useimmiten asiakas, työkaverit ja esimiehet syyllistyvät häirintään selvästi harvemmin.

Häirinnästä ilmoitetaan vähän. 58 prosenttia viimeisten kahden vuoden aikana häirintää kokeneista ei ole ilmoittanut asiasta lainkaan. Yleisin syy on pelko siitä, että asiaa ei otettaisi vakavasti. Toiseksi yleisin syy ilmoittamatta jättämiseen on pelko mahdollisten hankaluuksien aiheutumisesta itselle. Työnantajalle häirinnästä ilmoitettiin vain neljäsosassa tapauksista.

EK:n toimeksiannosta tehtyyn tutkimukseen vastasi 2128 työikäiseen väestöön kuuluvaa (18-64-vuotiaat) tammikuussa. Virhemarginaali on 2 prosenttiyksikköä suuntaansa.