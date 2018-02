Keskustan puoluekokous arvioi heti ensimmäisenä päivänä Väyrysen edellytykset puheenjohtajakisaan

Tanja Nuotio

Keskustan puoluekokous arvioi heti ensimmäisenä päivänä, onko Paavo Väyrysellä edellytyksiä olla mukana puheenjohtajakilpailussa.

Näin toteaa keskustan Kainuun piirin puheenjohtaja, kansanedustaja Timo Korhonen Lännen Medialle. Puoluekokous pidetään kesäkuussa Kainuussa Sotkamossa.

Kokous siis arvioi puolueen säännöt heti perjantaina 8. kesäkuuta, kun puoluekokous Katinkullassa alkaa.

– Näin tehdään, jos tällaisessa asennossa kevät etenee, eli Väyrynen kolmen puolueen jäsenenä haluaa keskustan puheenjohtajaksi, Korhonen toteaa.

Kolmannella puolueella Korhonen tarkoittaa kristillisdemokraatteja. Väyrynen on keskustan kunniapuheenjohtaja, Kansalaispuolueen pääministeriehdokas ja Helsingin kaupunginvaltuuston sitoutumaton valtuutettu kristillisdemokraattien listalta.

– Voi sanoa, että Väyrynen on kolmen puolueen jäsen. Minusta hän on myös kristillisdemokraattien jäsen, vaikka on sen listalta sitoutumaton valtuutettu.

Korhonen arvioi, että puoluekokouksen puheenjohtaja joutuu aikanaan tulkitsemaan sääntöjä. Puoluekokouksen puheenjohtajistoa ei ole vielä päätetty, mutta hyvin todennäköisesti järjestävän tahon eli keskustan Kainuun piirin puheenjohtaja eli Korhonen itse tulee olemaan kokouksen keskeisiä vetäjiä.

Hän ei ota kantaa Väyrysen kelpoisuuteen vielä millään tavalla.

Keskustan aiemmin tilaamassa asiantuntijalausunnossa mainitaan, että keskustan nykysääntöjen mukaan on mahdollista, että puolueen puheenjohtajaksi pyrkii henkilö, joka on juuri ennen puoluekokousta eronnut toisen puolueen jäsenyydestä.

Näin voi olla mahdollista, että Paavo Väyrynen voi pyrkiä keskustan puheenjohtajaksi, jos hän ennen kesäkuun puoluekokousta eroaa Kansalaispuolueesta.

Keskustan puoluehallitus yhtyi viime viikolla yksimielisesti asiantuntija-arvioon ja pitää itsestään selvänä, että kilpailevan puolueen jäsen ei voi pyrkiä keskustan puheenjohtajaksi.

Väyrynen itse puolestaan tulkitsee tilannetta niin, että vain puoluekokous voi päättää puheenjohtajaehdokkaan vaalikelpoisuudesta.

Väyrys-jupakka joka tapauksessa lisää kiinnostusta Sotkamon puoluekokousta kohtaan.

Kokouspaikkana on Katinkulta Sotkamossa, mutta keskustan Kainuun piiri on varannut hotellihuoneita myös reilun 30 kilometrin päästä Kajaanista.

Korhonen arvioi, että puoluekokoukseen saapuu 2000-3000 osallistujaa.

– Valmistelut ovat aikataulussa, mutta majoitusta joudutaan täsmentämään koko ajan.

Keskustan 77. sääntömääräinen puoluekokous pidetään Sotkamossa perjantaista sunnuntaihin 8.-10.6.

Kokous valitsee keskustan puheenjohtajan, kolme varapuheenjohtajaa ja puoluesihteerin ja hyväksyy muun muassa puolueen periaateohjelman.

Puoluekokous käsittelee valmistautumista 2018 maakuntavaaleihin ja 2019 eduskuntavaaleihin ja EU-vaaleihin.