Lahden tietojärjestelmät edelleen sekaisin, puhdistus jatkuu

Hannu Aaltonen

Lahden kaupungin tietojärjestelmien puhdistus jatkuu edelleen. Kaupungin kaikki tietokoneet oli viime viikolla pantu louhimaan virtuaalivaluutta bitcoinia. Haittaohjelma on nyt tunnistettu ja pysäytetty. Puhdistus jatkuu ainakin kahdesta kolmeen päivään.

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän mukaan häiriö aiheuttaa edelleen merkittäviä ongelmia terveysasemien ja hammashoitoloiden toimintaan. Akuutisti sairastuneita ja kiireellistä hoitoa tarvitsevia potilaita pyydetään ottamaan yhteys Terveysneuvoon ja tarvittaessa Akuutti24:ään ensin puhelimitse.

Ajanvarauspotilaat pyritään hoitamaan Lahden terveysasemilla ja hammashoitoloissa, mutta häiriön vuoksi kaikkea vastaanottoon sisältyvää ei välttämättä pystytä käynnillä hoitamaan. Sähköiset reseptit eivät toimi, ja reseptien sähköisessä uusimisessakin on vaikeuksia.

Myös sosiaalipalveluissa katkos aiheuttaa edelleen viivästymisiä sosiaalihuollon maksuissa ja hidastaa asiakaspalvelua. Samoin kirjastojen Lastukirjastot-palvelu on yhä pois käytöstä. Kirjoja voi lainata ja palauttaa, mutta varauksia ja maksuja voi tehdä vasta, kun toiminta normalisoituu.

Asioita on pystytty helpottamaan muun muassa toimittamalla turvallisia koneita Lahden verkon alueella oleviin toimipisteisiin. Tietoyhteyksiä näiden toimipisteiden ja muun hyvinvointiyhtymän välillä ei voida avata, ennen kuin ne on varmistettu turvalliseksi.

– Viikonlopun aikana saimme työasemista puhdistettua 66 prosenttia. Jos tämän hetken tieto haittaohjelman käyttäytymisestä ei muutu, voimme 2–3 päivän aikana päästä aika hyvään tilanteeseen, kertoo kaupungille tietopalveluita toimittavan Provincian liiketoimintajohtaja Jarmo Tuovinen.

– Terveyskeskuksien yhteydet on katkaistu, ja ne ovat edelleen poikki niin kauan kun on todettu, että ympäristöt ovat puhtaat. Siihen on kuitenkin nyt varamekanismit joilla toimia, ja potilastietopuolella toiminta on aivan normaalia. Terveyskeskuksissa on häiriöitä, mutta siellä on korvaavia toimintamalleja rakennettu ja rakennetaan, Tuovinen kertoi STT:lle.

Tuovinen ei lähde arvioimaan, kuinka kauan järjestelmän lopullinen siivoaminen vie aikaa, "koska järjestelmien putsaukset ovat epävarmoja ajoittaa tarkasti".

Haittaohjelma ei ole tuhonnut järjestelmiä tai niiden sisältämiä tietoja. Järjestelmiin pääsy ja niiden käyttö on toistaiseksi estetty.

Lahden kaupungin verkossa on noin 2 400 puhdistettavaa konetta. Työasemille päivitetään haittaohjelmanpoistotyökalu ja virustutkat. Toimenpiteet tehdään myös konserniyhtiöiden koneille. Yhteyksiä ei palauteta kunnes haittaohjelmasta on päästy eroon.

Tietojärjestelmien juntturan takana on WannaMine-haittaohjelma. Siitä, miten haittaohjelma on päätynyt Lahden kaupungin koneisiin, ei vielä ole tietoa.