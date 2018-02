Eurooppaministeri Terho: Strasbourgin istunnot ja alueiden komitea lakkautettava

Vain jäävuoren huippu

Terho on oikeassa, mutta EU:n säästöpotentiaali on moninkertainen. Nämä EU:n poliitikot ovat kasvattaneet ja kasvattavat edelleenkin vain kustannuksia lisäämällä kaikenlaista byrokratiaansa turvatakseen oman "tärkeytensä". Jos Iso-Britannia eroaa EU:sta, niin ei ole mitään järkeä jakaa näitä tyhjiksi jääneitä paikkoja muiden EU-maiden kesken, vaan siitäkin syntyisi säästöjä eri tahoille. Ja sitten Iso-Britannian eron jälkeen alkaa muidenkin maiden eroneuvottelut, joten näin ollen lopputulemana Saksa ja Ranska jakaisivat keskenään lähes kaikki nykyiset EU-paikat. Tämäkö on EU:n tulevaisuus...ei ainakaan kovin epätodennäköinen.

