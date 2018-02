Tupakkapolitiikan tulevat kiristykset pysyvät vielä piilossa

Tero Malinen

Ruotsissa tehtiin vielä takavuosina edistyksellistä tupakkapolitiikkaa, mutta sittemmin kiinnostus lopahti. Tällä hetkellä Suomi onkin paljon naapuriaan edellä tupakkapolitiikan ja savuttomuuden edistämisessä, sanoo kansanterveysjärjestö Suomen ASH ry:n toiminnanjohtaja Mervi Hara.

– Viime vuosina poliittinen ilmapiiri on ollut (Ruotsissa) vähän heikko tupakan kansanterveysvaikutuksia koskevissa asioissa, Hara sanoo.

Hiljattain Ruotsin hallitus kertoi suunnitelmistaan tupakoinnin rajoittamiseksi. Uusi laki esimerkiksi rajoittaisi nuuskan myyntiä ja kieltäisi tupakoinnin kokonaan muun muassa leikki- ja urheilupaikoilla sekä terasseilla.

Hara sanoo, ettei tunne Ruotsin hallituksen esitystä yksityiskohtaisesti, mutta arvioi, että toimenpiteet eivät ole maata mullistavia suomalaisesta näkökulmasta katsottuna.

– Meille ne eivät kauheasti uutta tuo. Ruotsissa on ylipäätään paljon helpompi rajoittaa tupakointia, koska nuuskan käyttö on siellä yleisempää ja paljon isompi ongelma.

ASH on valtakunnallinen kansanterveysjärjestö ja tupakkapolitiikan asiantuntija. Hara kuuluu sen edustajana sosiaali- ja terveysministeriön (STM) työryhmään, jonka on tarkoitus julkistaa touko-kesäkuun vaihteessa mietintönsä uusista tupakka- ja nikotiinipolitiikkaa kiristävistä toimista.

Ryhmän puheenjohtaja on Elinkeinoelämän keskusliiton johtaja Ilkka Oksala. Koska ryhmän työ on kesken, hän ei halua kommentoida sitä, miten ruotsalaiset ideat istuisivat Suomeen.

– En ota kantaa mihinkään muussa maassa kaavailtuun tai jo sovellettavaan toimenpiteeseen muuten kuin sanomalla, että olemme niihin perehtyneet aika huolellisesti ja arvioimme niiden soveltuvuutta Suomeen, Oksala sanoo.

– Kun lakiin kirjattuna ja työryhmän toimeksiannossa mainittuna tavoitteena on savuton Suomi 2030, niin on selvää, että vaikka tupakointi on vähentynyt ja kehitys on myönteistä, niin tavoitteeseen pääsy edellyttää lukuisia toimenpiteitä tämän hetken ja vuoden 2030 välillä, hän lisää.

Terassitupakoinnin kieltämisestä keskusteltiin Ruotsissa vilkkaasti jo vuonna 2009. Käytännön tuominen Suomeen sai tuolloin ravintola-alan yritysten edunvalvojaliitolta penseän vastaanoton, aivan kuten nytkin.

– En usko, että se vähentäisi tupakointia, vaan ravintoloissa käymistä ja ravintoloissa anniskelua eli vaikutus olisi selvästi negatiivinen meidän toimialan kannalta, sanoo Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi.

– Kannatimme aikanaan tupakoinnin lopettamista ravintoloiden sisätiloissa, mutta tällaista ehdotusta emme kannata, koska terassilla tupakoinnista ei aiheudu samalla tavalla haittaa muille asiakkaille tai ravintolan henkilökunnalle.

Seuraavat Suomessa tehtävät tupakka- ja nikotiinipolitiikkaa koskevat rajoitukset voisivat liittyä myyntipakkausten yhdenmukaistamiseen ja savuttomien ympäristöjen laajentamiseen. Näin arvioi THL:n asiantuntija Otto Ruokolainen, jonka mukaan logottomia myyntipakkauksia käytetään esimerkiksi Australiassa ja Norjassa.

– Koska savuttomuus on Suomessa jo niin yleistä, suuressa mittakaavassa ei ehkä olisi kovin suuri kynnys lopettaa esimerkiksi ravintoloiden terassitupakointia, Ruokolainen pohtii.