Suomi onnistunut välttämään harjoituskatkon Naton kanssa

Anniina Luotonen

Bryssel

Suomen harjoitustoiminta Naton kanssa on jatkunut ennallaan Turkin ja Itävallan tulehtuneista väleistä huolimatta.

Jäsenmaa Turkin ja kumppani Itävallan tiukka sananvaihto kärjistyi reilu vuosi sitten siihen pisteeseen, että Turkki jäädytti Naton harjoituspäätökset niin Itävallan kuin muidenkin kumppanien kanssa. Kumppaneita on kaikkiaan nelisenkymmentä.

Nato päättää kumppanien kutsumisesta harjoituksiin aina yksimielisesti, joten 29 jäsenen joukosta yhdenkin vastustus riittää.

Pekka Kaihilahti Suomen Nato-edustustosta kertoo, että Turkin ja Itävallan kiistalla ei ole ollut merkittävää vaikutusta Suomen harjoitustoimintaan sotilasliiton kanssa.

Harjoitukset on hyväksytetty Natossa yksitellen ja Suomi on päässyt mukaan kaikkiin niihin harjoituksiin, joihin se on pyrkinyt.

– Taustalla vaikuttava Turkin ja Itävallan kiista on edelleen olemassa. Teoriassa se voi aina heijastua meidänkin harjoitustoimintaan, mutta se ei ole heijastunut eikä ole näköpiirissä, että heijastuisikaan, Kaihilahti summaa.

Vielä vuosi sitten hän arvioi, että sotilaallisten harjoitusten jäädyttäminen voi olla pidemmällä aikavälillä "hyvinkin merkittävä ongelma", jos sitä ei saada ratkaistua.

Tilanne muistutti hänen mukaansa siitä, että jäsenmaan ja kumppanin ero on edelleen selkeä.

– Jäsenmaalla on kaikki oikeudet ja velvollisuudet, mutta kumppanimaalla ei näitä ole, Kaihilahti sanoi.

Sotilasliitosta kommentoidaan STT:lle, että Nato pysyy sitoutuneena kumppanuuksiinsa. Virkamieslähteen mukaan Nato luottaa siihen, että Turkki ja Itävalta jatkavat työtä kahdenvälisten asioidensa ratkaisemiseksi.

Samaan aikaan Natossa pyritään rajaamaan vaikutusta muiden kumppanien yhteistyöohjelmiin.

– Suomi on yksi Naton läheisimmistä kumppaneista. Tämä ei ole vaikuttanut yhteistyöhömme, Natosta vahvistetaan.

Turkin ja Itävallan kiistassa on kyse lähinnä Turkin EU-pyrkimyksistä. Itävallassa on oltu valmiita keskeyttämään jäsenyysneuvottelut, koska maa on ajautunut kauas siitä demokratiakehityksestä, jota EU-maalta odotetaan. Käytännössä neuvottelut ovatkin olleet jäissä jo vuosia.

Sekä Itävalta että Turkki ovat ratkaisevassa asemassa toistensa suhteen. Siinä missä Itävalta ajaa kovaa linjaa EU:ssa, voi Turkki nokittaa Natossa.

Arvio siitä, ettei Turkin ja Itävallan kärhämä ole vaikuttanut Suomeen, saa tukea harjoitusmääristä.

Puolustusvoimat on osallistumassa tänä vuonna 14 Nato-harjoitukseen, kun niitä viime vuonna oli 13 ja edellisvuonna 19. Keskimäärin harjoituksia on ollut vuosittain 12–20.

Esimerkiksi ensi kuussa Belgiassa järjestetään merivoimien esikuntaharjoitus ja loppukeväästä Puolassa johtamisjärjestelmäharjoitus. Loppuvuodesta vuorossa on kyberalan harjoitus Virossa ja Naton joukkojen harjoitus Pohjois-Euroopassa. Kaikkiaan puolustusvoimilla on tänä vuonna 81 kansainvälistä harjoitusta.

Suomi on ollut vuodesta 2014 saakka Naton erityisen kumppanuuden maa yhdessä Australian, Georgian, Jordanian ja Ruotsin kanssa.

Turkki koettelee Nato-liittolaisten kärsivällisyyttä tavalla, jonka seurauksia on vaikeaa ennakoida.

Nato-liittolaiset Yhdysvallat ja Turkki ovat ajautuneet törmäyskurssille Luoteis-Syyriassa, jossa Turkki on tammikuusta lähtien taistellut kurdijoukkoja vastaan.

Turkki on kertonut, että sen tavoitteena on ajaa terroristeina pitämänsä kurdien YPG-taistelijat pois maan rajan tuntumasta, mutta samaan aikaan Yhdysvallat tekee yhteistyötä kurditaistelijoiden kanssa Isisin nujertamiseksi.

Yhdysvallat on vedonnut Turkkiin, että se rajoittaisi hyökkäystä, koska se ei pidä YPG-joukkoja terroristiryhmänä.

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan on syyttänyt puolestaan Yhdysvaltoja epärehellisyydestä ja kyseenalaistanut, mitä maa ylipäätään tekee Syyriassa.

– Teillä ei ole rajaa, ette ole naapuri. --- Mitä teette siellä, Erdogan on kysynyt uutistoimisto AFP:n mukaan.

Viime vuonna Turkki ilmoitti puolestaan ostavansa Venäjältä ilmatorjuntaohjuksia, vaikka ne eivät ole yhteensopivia Naton kanssa. Kaupan on tulkittu kertovan Turkin ja Venäjän välien kohentumisesta sen jälkeen kun vuonna 2015 Turkki ampui alas venäläisen sotilaskoneen.