Lidl poisti Digestive-keksejä myynnistä – samasta erästä löytynyt Hollannissa muovipalasia

Lidl Suomi on poistanut myynnistä erän Sondey Digestive -keksejä. Samaan erään kuuluvista kekseistä on Hollannissa saatujen asiakaspalautteiden perusteella löytynyt muovipalasia.

Suomessa kekseistä ei ole löytynyt muovia, mutta kyseinen erä on varmuuden vuoksi poistettu myynnistä.

Takaisinveto koskee 400 gramman painoista keksipakkausta, jonka viimeinen käyttöpäivä on 11-2018. Tuote on ollut myynnissä kaikissa Suomen Lidleissä. EAN-numero on 20018931.

Asiakkaat voivat palauttaa keksit Lidl-myymälään, jossa tuotteen hinta hyvitetään. Lidl pahoittelee asiakkaille aiheutunutta ylimääräistä vaivaa.