Kehitysyhteistyöjärjestöille vajaat 207 miljoonaa euroa

Vast: Käykää kurkistamassa paikanpäällä maaseudulla tilanne !

Väestönkasvu on afrikassa maailman nopeinta. Siellä keski-ikä on puolet euroopasta. Afrikassa on monissa paikoin tilanne länsimaiden tasolla, joten sieltä ei tarvitse tulla eurooppaan pakolaisiksi.

Tähän pitää Suomen panostaa. Tiedottamiseen, tiedottamiseen ja tiedottamiseen. Nämä "pakolaiset" ovat parhaiten hyödyksi omassa maassaan.