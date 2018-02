Hallitusta on haukuttu monesta asiasta – suosio ei silti ole laskenut vuodessa

Vast: Hyvältä näyttää, vaikkei haluta myöntää

Kohentunut on,muttei tämän hallituksen ansiosta. Ottavat kunnian edellisen hallituksen toimista jotka nyt näkyvät ja vieläpä solvaavat sitä.

Talous on elpynyt euroopassa ja se myös lisää esim.suomen vientiä, on telakka ja autotehdas, oikein hyvä näin ja vielä parempi jos vaan jatkuisi!

Orpo kehtaa ottaa sulkia hattuun aiheetta, ainoa mikä on heidän toimillaan kasvanut on köyhyys ja vähäosaisuus,lisääkin tulee vielä, keskiluokan ja palkansaajien alasajo on vasta päässyt vauhtiin mm.kiky,koulutusleikkaukset, työelämän muutokset ym.

Ne vaikutukset näkyy vuosien päästä.