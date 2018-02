Suomessa pitkälti yli 3 000 villisikaa

Suomessa on arviolta 3 155 villisikaa, kertoi Luonnonvarakeskus perjantaina. Tiheimmillään kanta on itäisellä Uudellamaalla ja Kaakkois-Suomessa. Villisikojen määrä on kasvanut lähes neljänneksellä verrattuna viime vuoden tammikuuhun.

Villisikojen tiheimpiä esiintymisalueita Suomessa ovat itäisellä Uudellamaalla Loviisan, Porvoon, Lapinjärven ja Pyhtään muodostama alue sekä Kaakkois-Suomessa Venäjän vastainen rajaseutu Virolahdelta Parikkalaan.

Kanta on arvioitu matematiikkaa ja ekologiaa yhdistävällä tilastotieteen menetelmällä. Arviota tarvitaan, jotta villisikojen kantaa voidaan rajoittaa tehokkaasti. Rajoittamista taas tarvitaan, jottei afrikkalainen sikarutto leviäisi Suomeen.