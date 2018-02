Tehyn Millariikka Rytkönen ymmärtää jäsenten somessa ilmaiseman suuttumuksen

Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen pitää ymmärrettävänä, että liiton jäsenet ovat sosiaalisessa mediassa ilmaisseet pettymystään kunta-alan neuvottelujen tulokseen.

– Minä kyllä ymmärrän sen raivon. Me olemme tosi matalapalkkaisia ja ihmisillä on vitsit vähissä rahojensa kanssa. Kun he ekana näkevät ne prosentit tai kertakorvauksen, niin en ihmettele ollenkaan, että kuppi menee nurin, Rytkönen sanoi STT:lle.

Rytkönen sanoi, että sopimuksen kokonaisuutta on vaikea avata kokonaan lyhyissä tviiteissä tai päivityksissä. Hän sanoo pitävänsä tärkeänä, että ihmiset voivat käyttää sosiaalista mediaa välineenä ilmaista suuttumustaan.

– Niin kauan kun se ei täytä rikoksen tunnusmerkkejä se ryönä, niin sitä pitää sallia. Olen sitä itse lukenut, koska minun pitää olla kartalla siitä mitä jäsenistö ajattelee, Rytkönen sanoi.

Laittomuuksia viesteissä ei Rytkösen mukaan ole ollut. Hän sanoo aikovansa jatkaa aktiivista viestimistä sosiaalisessa mediassa.

Huomionarvoisena Rytkönen pitää sitä, että myös muiden kuntapuolen liittojen jäsenet ovat moittineet sopimusta sosiaalisessa mediassa.

– Tehy ja tehyläiset on nostettu esille, mutta OAJ:n, JHL:n ja Superin some on täynnä ihan sitä samaa. Kyllä meidän täytyy herkällä korvalla kuunnella kentän ääntä, kaikkien ay-johtajien.