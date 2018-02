Perhevapaauudistus kaatui ja hallituskumppanit sättivät toisiaan – tyssähtäneiden päätösten lista kasvoi taas yhdellä

Suomi, surkea miehille

Kyse ei ollut pelkästään vapaiden käytöstä, vaan myös siitä, miten isät jäävät erotilanteissa 80%:sti etävanhemmiksi ja elatusmaksujen maksajiksi.

Ja siitä miten elatusmaksut eivät peilaa todellisia kustannuksia, koska oman asunnon ulkopuolella oleva omaisuus koetaan nykykäytännöllä elatusmaksuvelvollisuudeksi, vaikka isällä ei olisi tuloja. Se ei lisäisi lapset hyvinvointia, vaikka eroa ei olisi tapahtunut. Tällainen toiminta tuhoaa eronneiden isien talouden ja tulevaisuuden ja se lisää isien ertaantumista yhteiskunnasta.

Ja suurin ongelma on se, että Suomessa on olemassa "vakiintunut oikeuskäytäntö", jolla ei ole mitään tekemistä lain tai oikeudenmukaisuuden kanssa. Isät ovat vain maksajia vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan. Se on törkeää ja epäoikeudenmukaista.



Koko nykylainsäänädntö on siis pelkästään äidin puolella. Siksihän Suomi on maailman paras maa naisille ja lähes surkein miehille.

