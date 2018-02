Seura: Veikkaus sijoittaa eniten rahapeliautomaatteja köyhimmille asunalueille – Veikkaus: Automaattien jakautuminen tasapainossa

Olli Kuivaniemi

Rahapeliyhtiö Veikkaus sijoittaa eniten rahapeliautomaatteja kaikkein köyhimpien asuinalueille, kertoo Seura. Seuran mukaan rahapeliautomaattien sijaintia kuvaavan aineiston analyysi osoittaa, että automaatit keskittyvät alueille, missä on matalimmat tulot, alhaisin koulutusaste ja korkein työttömyysaste.

Veikkauksen varatoimitusjohtajan Velipekka Nummikosken mielestä yhtiön automaattien jakauma on hyvin tasapainoinen.

– Siellä missä on kauppa, sinne voidaan viedä automaatti. Se on meidän lähtökohta. Eikä niin, että kauppa tuodaan sinne, missä on meidän automaatit, Nummikoski sanoi Veikkauksen tilaisuudessa tänään.

Seura kertoo hankkineensa Veikkaukselta julkisuuslain nojalla aineiston, jossa peliautomaattien sijoittelu käy ilmi postinumeroalueittain. Seura luovutti aineiston Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Helsingin yliopiston ja Peliklinikan tutkijoista koostuvalle ryhmälle.

Seuran mukaan tutkijoiden analyysi osoittaa, että peliautomaatteja sijoitetaan eniten alueille, joissa tulotaso ja koulutusaste ovat matalia, mutta työttömyysaste korkea. Vastaavasti varakkaimmilla alueilla peliautomaatteja on olemattoman vähän.

Rahapeliongelmat ja niiden kasautuminen on kestoaihe. Veikkauksen Nummikosken mukaan muihin maihin verrattuna Suomessa rahapelaaminen on vähemmän keskittynyttä. 80 prosenttia aikuisväestöstä pelaa Nummikosken mukaan vähintään kerran vuodessa. Pienituloiset pelaavat kuitenkin suhteellisesti enemmän kuin suurituloiset.

– Varmaan on kansainvälisestikin totta, että pienituloiset käyttävät suuremman osan rahoistaan rahapelaamiseen. Kun puhutaan raha-automaateista, jotka antavat vain pieniä voittoja, ei miljoonavoittoja, niin se ehkä vielä korostuu, Veikkauksen vastuullisen rahapelitoiminnan päällikkö Hannu Rinkinen sanoi tänään.

Rinkisen mukaan tämä johtuu monesta asiasta, kuten erilaisesta ajankäytöstä.