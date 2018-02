Kiteeläistä naista epäillään petossarjasta – huijauksilla 58 000 euron vahingot

Kiteellä Pohjois-Karjalassa asuvaa naista epäillään petossarjasta, kertoo Itä-Suomen poliisi. 35-vuotiaan naisen epäillään aiheuttaneen huijauksilla noin 58 000 euron vahingot.

Poliisin mukaan naisen epäillään lainanneen useilta henkilöiltä huomattavia rahasummia muun muassa vakavaan sairauteen vedoten. Puheet sairaudesta eivät kuitenkaan pitäneet paikkaansa, kertoo poliisi.

Rikosepäilyt ajoittuvat vuosiin 2010–2017. Nainen on poliisitutkinnassa kiistänyt syyllistyneensä rikoksiin. Hänen mukaansa kyse on ollut lainoista, jotka on ollut tarkoitus maksaa takaisin.