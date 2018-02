Välikysymys koulutuksesta saa koko opposition samaan rintamaan

Ossi Rajala

Vihreiden aloitteesta kuusi oppositiopuoluetta jättävät perjantaina yhteisen välikysymyksen koulutuksen tasa-arvosta. Mukana ovat Vihreät, Sdp, Perussuomalaiset, Vasemmistoliitto, Rkp ja Kristillisdemokraatit.

Välikysymys on suunnattu hallituksen tekemiä koulutusleikkauksia vastaan.

– Meillä on iso huoli siitä, miten koulutuksen laadulle käy. Leikkaukset näkyvät oppimiseroissa. Perhetaustalla on suurempi vaikutus siihen, miten ihminen pärjää. Varhaiskasvatuksesta asti olisi varmistettava koulutuksen tasa-arvoisuus. Koulutukseen kohdistuvien leikkausten on loputtava, perustelee vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Krista Mikkonen.

Hallitus on perustellut tehtyjä leikkauksia sillä, että rahaa oli muun muassa taantuman takia käytössä entistä vähemmän ja julkista taloutta on tasapainotettu. Leikkauksia on myös välillä kutsuttu ennemmin uudelleenjärjestelyiksi ja uudella tavalla tekemiseksi.

Leikkauksia on lisäksi tehty useamman hallituksen aikana.

– Resursseja on kuitenkin kovalla kädellä leikattu. Leikkauksia tehtiin toki myös viime hallituskaudella, minkä takia monet puolueet antoivat ennen viime vaaleja koulutuslupauksen. Nyt on iso huoli koulutuksen murenemisesta. Selvitysten mukaan oppimistulokset heikkenevät, Mikkonen sanoo.

Opposition huolena on, etteivät kaikki lapset ja nuoret saa riittäviä eväitä kouluista, kun resurssit ovat pienentyneet.

– Jokaisen olisi saatava vähintään toisen asteen koulutus. Pelkällä peruskoulupohjalla ei enää pärjää. Ammatillisessa koulutuksessa on iso huoli lähiopetuksen vähentämisestä. Monet opiskelijat tarvitsevat opettajan tukea enemmän. Liian moni keskeyttää koulutuksen, Mikkonen toteaa.

Tilanteeseen vaikuttaa myös niin sanottu koulushoppailu eli se, että hyvätuloiset ja korkeasti koulutetut perheet hakevat lapsilleen parhaimpia opinahjoja. Näin syntyy riski siihen, että syntyy hyviä ja huonompia kouluja.

Huolta koulutuksen tasa-arvosta on kannettu jo pitkään. Esimerkiksi Turun yliopiston kasvatustieteen professori Risto Rinne on vuonna 2016 julkaistussa OAJ:n artikkelissa todennut, että yhteiskunta on vaarassa jakautua koulutettuun eliittiin, koulutettuun keskiluokkaan ja hyvin heikosti koulutettuihin.

– Koulutuksen eriytyminen alkaa siitä hetkestä, kun vanhemmat valitsevat lapselleen ensimmäisen koulun ja oppilasryhmän. Kahtiajako kiihtyy alakoulun kolmannen luokan, yläkoulun ja toisen asteen valinnoissa. Peliä pelataan jokaisessa koulutusjärjestelmän nivelkohdassa, ja tämä peli on siirtynyt alkamaan yhä varhaisemmassa vaiheessa. Näyttää siltä, että jatkossa oppilaiden ja opiskelijoiden sosioekonomiset erot kasvavat kaikilla koulutusasteilla, Rinne totesi 2016.