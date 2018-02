Keskeytykset ja kiire hiertävät rakentajia työmailla

Aikataulupaineet ja keskeytykset ovat suurimpia rakentamisen laatua heikentäviä tekijöitä rakennustyömailla, arvioivat työntekijät Rakennusliiton jäsenkyselyssä.

– Keskeytykset ja kiireen tuntu nousevat vahvasti esille, mikä kertoo aikataulutuksen haasteista tai puutteellisesta viestinnästä aikataulujen suhteen, sanoo toiminnanjohtaja Tuula Råman Rakentamisen laatu -yhdistyksestä tiedotteessa.

Parhaimmiksi keinoiksi laatuongelmien poistamiseksi vastaajat nostavat sen, että työn tekemiselle täytyy antaa enemmän aikaa. Lisäksi koulutuksen ja valvonnan lisääminen sekä ammattitaidon arvostus parantaisi vastaajien mielestä laatua.

Pääsääntöisesti kyselyn tulokset ovat positiivisia. Työmailla vallitseva henki koetaan hyväksi ja työskentelyolosuhteita pidetään turvallisina.

Kokonaisuutena työntekijät arvioivat rakentamisen laadun keskinkertaiseksi. Kyselyn perusteella näyttää siltä, että omalla työmaalla asiat arvioidaan paremmin hoidetuiksi kuin muilla työmailla. Myös oman työn laatuun suhtaudutaan positiivisemmin kuin laatuun yleensä. Aliurakoitsijoiden työntekijät kokevat laatuun liittyvät tekijät pääsääntöisesti huonommiksi kuin pääurakoitsijan työntekijät.

Tulosten perusteella laatukysymys ei vaikuta kovin huonolta, arvioi kyselyä analysoinut projektipäällikkö Juha-Matti Junnonen Tampereen teknillisestä yliopistosta.

– Näyttäisi siltä, että julkinen kuva, mikä ihmisille on tullut rakentamisen laadusta, on negatiivisempi kuin mitä laatu on tekijöiden mielestä, hän sanoo.

Kyselyn toteuttivat Rakennusliitto ja Rakentamisen Laatu viime vuoden lopulla. Nettikyselyyn vastasi yli 2 600 Rakennusliiton jäsentä.