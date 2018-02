Vantaalaiskoulun oppilaiden henkilötietoja varastettiin hammashoitolasta – "Tämän ei pitäisi olla mahdollista"

Minna Nyrhinen-Blazquez

Vantaalla Vierumäen koulun oppilaiden henkilötietoja on joutunut vääriin käsiin. Kaupunki kertoo tiedotteessa, että koulun oppilaslistoja on varastettu eilen iltapäivällä hammashoitolasta Korson keskustasta. Listoissa näkyy oppilaiden henkilö- ja potilastietoja.

Vantaan suun terveydenhuollon liikelaitoksen toimitusjohtaja Joona Iso-Lotila kertoo STT:lle, että henkilötiedot päätyivät vääriin käsiin liikkuvan hoitoyksikön varustelaukusta. Laukku on ollut lukitsemattomassa tilassa ja ilman valvontaa, jolloin huoneeseen on menty sisään ja laukku varastettu.

– Laukussa oli kannettava tietokone ja puhelin sekä luokkalistoja paperisina versioina. Siellä on ollut myös joidenkin oppilaiden esitietokaavakkeita, joissa on ihan terveystietoakin.

Vantaan kouluissa on toiminut hammashoidon liikkuva yksikkö nyt kolmen vuoden ajan, Iso-Lotila kertoo. Hoitajilla on selkeä ohjeistus, että mitään materiaalia ei saa jättää valvomatta, ja jos jotain potilasdataa saadaan, niiden on aina oltava lukitussa tilassa. Iso-Lotilan mukaan varkautta onkin edeltänyt vakava virhe.

– Kukaan muu ei saa päästä käsiksi potilastietoihin, niiden pitää aina olla lukitussa tilassa. Ja nyt ne eivät olleet sellaisessa. Olemme jo aloittaneet toimet, jotta tällaista ei enää tapahtuisi.

– Tämä on tilanne, jonka ei nykypäivänä olisi pitänyt olla mahdollista. Otamme asian äärimmäisellä vakavuudella – potilastietojen pitäisi olla suojatumpia kuin esimerkiksi Puolustusvoimien tiedot, Iso-Lotila sanoo.

Laukku on edelleen kadoksissa eikä epäiltyä tekijää ole löytynyt. Hoitolassa ei ole videovalvontaa.

Iso-Lotila kertoo, että oppilaiden huoltajille on lähetetty tieto asiasta ja tapauksesta on tehty rikosilmoitus. Poliisi selvittää asiaa.

Iso-Lotila ei halua spekuloida, millaista vaaraa henkilötietojen joutuminen vääriin käsiin voisi aiheuttaa. Hän arvelee myös, että varas ei ole ollut ensisijaisesti kiinnostunut henkilötiedoista.

– Voisi olettaa, että varkauden kohteena on ollut se laukussa ollut laitteisto. Vaikka ei se tätä asiaa mitenkään lievennä.