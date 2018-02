EU-parlamentti vaatii Turkin viranomaisia luopumaan suomalaistoimittajan syytteistä

EU-parlamentti vaatii Turkkia lopettamaan poikkeustilan, jonka nojalla se on vaientanut toisinajattelijoita ja mediaa.

Parlamentti mainitsee erikseen suomalaisen toimittajan Ayla Albayrakin ja vaatii Turkin viranomaisia vapauttamaan hänet kaikista syytteistä.

Albayrak sai viime vuonna kahden vuoden ja yhden kuukauden tuomion jutustaan, joka julkaistiin Wall Street Journal -lehdessä vuonna 2015. Juttu käsitteli Kaakkois-Turkin kurdialuetta.

Albayrak on valittanut tuomiostaan seuraavaan oikeusasteeseen.

Torstaina hyväksytyssä julkilausumassaan parlamentti vaatii viranomaisia vapauttamaan kaikki toimittajat, jotka on otettu kiinni vain sen takia, että he ovat tehneet työtään. Kiinni otettujen joukossa on muun muassa Die Weltin kirjeenvaihtaja Deniz Yücel, jota on syytetty terroristisen propagandan levittämisestä. Parlamentti vaatii vapaaksi myös neljää Cumhuriyet-lehden toimittajaa.

Vaatimustensa tueksi EU-parlamentti väläyttää, että Turkin saamat lähentymisrahat pitäisi sitoa siihen, miten maa huolehtii ihmisoikeuksistaan.

Parlamentti on jo aiemmin vaatinut, että EU keskeyttäisi Turkin jäsenyysneuvottelut. Sillä ei kuitenkaan ole asiassa virallista roolia, vaan päätös kuuluu jäsenmaille.