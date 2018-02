Suomen aluekehitys on Pohjoismaiden heikointa – väestö ikääntyy ja työvoima vähenee

Kehnot pisteet monella mittarilla

Suomi saa monella mittarilla erittäin huonot pisteet, sanoo Pohjoismaiden ministerineuvoston aluekehityksen ja -suunnittelun tutkimuskeskuksen Nordregion johtaja Kjell Nilsson. Hänen luonnehtii näin uutta raporttia, joka vertailee viiden Pohjoismaan aluekehitystä.

Osa raportin esiin tuomista pulmista on vastaansanomattomia. Karu näkymä on esimerkiksi se, että Pohjois- ja Itä-Suomen alueilla yli puolet aikuisväestöstä on vuonna 2030 yli 65-vuotiaita.

Raportin tuloksia STT:lle arvioinut aluetieteen emeritusprofessori Hannu Katajamäki varoittaa, että syrjäseutujen väen ikääntyminen alkaa olla jo yhteiskunnan oikeudenmukaisuuteen liittyvä kysymys.

– Miten niissä oloissa kyetään huolehtimaan turvallisesta vanhuudesta? Ongelmat eivät ratkea sillä, että palveluja keskitetään tai luodaan vaikeasti hallittavia digipalveluita.

Liian suppeat työvoimapalvelut?

Suomi on ainoana Pohjoismaana kokenut työvoiman suhteellisen laskun vuosina 2007–2017. Lisäksi työmarkkinoiden saatavilla olevien henkilöiden todellinen määrä on laskenut.

Ei myöskään ole harvinaista, että työnhakijat ja avoinna olevat työpaikat eivät Suomessa tahdo löytää toisiaan.

– Meillä pitäisi herätä siihen, että maassa on ajettu liikaa alas työvoimapalveluita, Katajamäki arvostelee.

Hän muistuttaa, että Suomessa oli 1980-luvulla yli 150 työvoimatoimistoa. Nyt maassa on 15 TE-keskusta.

– Niissä on liian vähän työvoimaa, palvelut eivät kerta kaikkiaan onnistu näin. Sitten tuodaan päälle vielä aktiivimalli kuvitellen, että ongelma on ihmisten passiivisuus. Kysehän on siitä, että työttömille ei tarjota riittävästi tukea, jotta he pystyisivät olemaan aktiivisia.