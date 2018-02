Koulujen kesälomien lykkäämistä selvitetään matkailualan näkökulmasta

haloo

Mitä ihmettä . Lomat kuuluu olla lomapaikoilla ja syksyyn takaisin muutama lomapäivä minkä jotkut on ottanut pois. Syksy on vielä lämmintä elokuussa ja elonkorjuun aikaa . Kesätyöntekijät saa muutaman lomapäivän ennen koulua. Maataloustyöntekijät saa työt loppuun . Kai ny sen tajuatte yrittäjätkin että kesän sato korjataan syksyllä ja kylvetään keväällä niin kevät on tärkeää aikaa . Suomessa on yksi satokausi ilmastosta johtuen.Kasvimaat hoidetaan keväällä ja korjataan syksyllä.Matkailubisneskään ei tule toimeen ilman ruokaa . Suomessa eletään ilmaston mukaan . Koululaiset tuottaa yrittäjille rahaa mm.laskettelusta ja hiihtoharrastuksista sekä talvilomilla ulkomaan matkoilla. Suomessa taas turisteista kyllä huolehditaan muuten. Nuorten työllistämiseen saa rahaa. Kyllä ne kouluja käy ulkomaalaisetkin. Eteläeuroopassa kuumin aika on elokuussa silloin heillä on lomat. Sielläkin eletään ilmaston mukaan. Älkää ny ihan ahneeksi käykö . Rahanahneus sokeuttaa.

