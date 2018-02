Työmatka Helsingin ja Tallinnan välillä veisi junatunnelissa puoli tuntia

Kaikille jotain

Kukin poliitikko haluaa saada nimensä jonkin betoniin valetun ja/tai teräksellä ylös nostetun ja nyt meren alle kaivettuun muistomerkkiin. Näin on puhuttu esim. Pompidou-keskuksesta tai maakuntien siltarummuista.



Nyt tuon innon on varminta olla kollektiivista. Näin Guggenheim ei kalleutensa takia onnistunut, äänestäjien pelossa ei aukaistu rahahanoja. Kukaan ei ilmoittautunut hankkeen ideanikkariksi. Ei virkamies eikä varsinkaan poliitikko.



Lentokentältä(?) Tallinnaan johtavan tunnelin järkevyydestä on taas alettu taittamaan peistä. Tallinnaan lienee maailmalta suoria lentoja? Eikä kai lentokentältä juuri tule rahtia, jota ei voi siirtää toiseen koneeseen. Suuremmat rahtimäärätkin, joihin ei täällä koskaan päästä edes merellä, kulkevat muuallakin kätevimmin laivoilla, ja junien välityskyky on rajallinen ja tunnelin takia rahti on kallis. Eivätkä matkustajat joilla tunneli maksatettaisiin, halua maan alle, ja merimatka olisi enää vain kallis kokemus. Laiva kun on jo yhtä nopea kuin tunnelijuna. Pelätäänkö muuten Vantaan valinnalla meriveden pinnan nousua?



Taitaa tunneli-idea olla myös itäsuhteittemme suhteen kuolleena syntynyt ja hyödyttää vain konsultteja. Idempänä ei katsota hyvällä, että sen länsirajalla pidetään yhtä pian jopa myös maan alla. Emme toki ole pysyneet virolaisten ystäviemme menossa mukana, vaikka nykyhallitus sitä kovin talouden saralla koettaakin. Muttei yhteisen infran kasvu idässä innosta, itämaakaasunkin myynti meillä takkuaa korkean hinnan ja Viron uuden meillekin kaasua toimittavan kaasuterminaalin vuoksi. Mitä tunneli voisi itänaapurille tarjota? Rakennusurakan. He ovat mestareita metrotunnelien rakentamisessa jopa Pietarin suomaastoon. Kyllä tunneli siis saadaan, sillä se hyödyttää monia, vaan ei veronmaksajia.

