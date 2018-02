Syöpäseulontoihin osallistutaan eri tavoin maan eri puolilla

rinta

Se vaan on niin että kun terve tissinen menee siihen rintarauhasten litistämis koneeseen niin rintarakkulat siinä menee rikki . Se vaan on niin. Terveet rinnat ei saa rikkoa kovalla koneella rikki. Nännit pitää kylvettää saippua vedessä pehmeiksi että kuivunut iho lähtee. Hellästi. Liika suola esim.juustoissa aiheuttaa ihon kuivumista . Ammeet takaisin asuntoihin . Kylpeminen on ihmisoikeus. Liikunta ja pullotettu lähdevesi tekee hyvää .

