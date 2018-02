Rinne presidentin puheesta: Paluu kuuden vuoden takaiseen kamreeriin

Sanna Nikula

Paluu kuuden vuoden takaiseen kamreeriin, hyvin niinistömäinen kommentti talouteen. Näin luonnehti SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne presidentti Sauli Niinistön puheen talouspoliittista osuutta. Niinistö varoitti, että leveästi elämiseen ei ole varaa, vaikka talous kasvaa ja työttömyys vähenee.

– Kuka tahansa vuonna 2019 pääministerin tehtävään tarttuu ja hallituksen muodostaa, joutuu miettimään valtiontalouden tasapainottamista. Se on edessä. Samalla sanon, että kasvu kuuluu kaikille. On tärkeää tässä tilanteessa, kun talous kasvaa, korjata ne epäoikeudenmukaiset leikkaukset, jotka on tehty taloudellisesti heikoimmalle osalle väestöä, sanoi Rinne.

Rinteen mielestä presidentin puheessa oli paljon hyvää, josta hän itse ajattelee samalla tavalla. Rinteen mielestä olisi esimerkiksi tärkeää, että eduskuntapuolueiden puheenjohtajilla olisi jokin foorumi päivänpolitiikan ulkopuolelta, jossa keskustella pidemmän aikavälin asioista.

– Näistä olisi hyvä keskustella rauhassa ilman, että on poliittisen päätöksenteon painetta. Mielestäni presidentti voisi olla hyvä koolle kutsuja, koska hän ei ole päätöksentekijä kotimaan politiikassa.

Rinne kehuu presidentin tapaamisia, joissa ilmapiiri on pysynyt rauhallisena ja keskustelevana.