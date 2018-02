Virolainen nousee ulkomaankauppa- ja kehitysministeriksi – Mykkänen sisäministeriksi

Lietolainen kansanedustaja Anne-Mari Virolainen on nousemassa ministeriksi. Kokoomus esittää muulle hallitukselle odotetusti ministerikierrätystä, jossa Paula Risikolta vapautuvan sisäministerin paikan perisi Kai Mykkänen. Virolainen tulisi hänen tilalleen ulkomaankauppa- ja kehitysministeriksi.

Valinnat ovat tässä vaiheessa jo käytännössä varmoja.

Virolainen on toiminut kansanedustajana vuodesta 2007. Hän on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri. Kuluneella kaudella Virolainen on toiminut suuren valiokunnan puheenjohtajana.

Paula Risikko valittiin maanantaina eduskunnan puhemieheksi. Sisäministerin tehtäviä hoitaa valtioneuvoston työjärjestyksen mukaisesti opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen, kunnes tasavallan presidentti on virallisesti nimittänyt uudet ministerit virkoihinsa.