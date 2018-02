Orpo: Ei ole mitään jakovaraa, mistä lomarahaleikkauksia voisi kompensoida

Ohan sitä

Arvoisa ministeri!



Olen sitä mieltä että varaa on, halua puuttuu. Oletteko koskaan laskeneet kuinka paljon suomessa on virkamiehiä, te mukaan lukien, jotka eivät tee tuottavaa työtä vaan ovat pienelle kansakunnallemme riippakivi ja kuluerä? Myös teidän virkamiesten palkat ovat liian suuria, samoin edut joita te perustelette korkeammalla koulutuksella. Ei ette te ole korkeammin koulutettuja, teidät on vaan eri tavalla koulutettu!



Ottaisitteko laskimen käteenne ja laskisitte ihan henkilökohtaisesti, miten monta työntekijää tarvitaan virkakoneiston pyörittämiseen ja kuinka vähän sille tuottavalle työmiehelle itselleen jää elämiseen. Miettisittekö samalla sitä että kuinka paljon suomen ottamasta ulkomaanvelasta johtuu siitä ettei työläisten verokertymä riitä edes teidän palkkojen maksuun?

