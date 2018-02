Prostituoituja paritetaan etänä ulkomailta käsin – seksibisnestä tehdään esimerkiksi Airbnb-asunnoissa

Olli-Pekka Paajanen

– Harvoin tässä työssä enää fyysisesti tapaa parittajaa. Viimeksi kun tapasin venäläisen parittajan, niin tuli vanhat ajat mieleen, parikymmentä vuotta prostituutiota seurannut Helsingin poliisin ylikonstaapeli Kenneth Eriksson kertoo.

Prostituoitujen paritus tapahtuu nykyään usein etänä, ja tapa on ollut Erikssonin mukaan yleinen jo useita vuosia.

– Netin kautta voidaan valvoa toimintaa, välittää rahaa, ja henkinen yliote saadaan omassa maassa jo. Hallintaan riittää monta kertaa, että jos alat kiukuttelemaan niin kerrotaan omaisille prostituutiosta. Asunnot ja ilmoitukset järjestetään netin kautta, operaattori voi olla esimerkiksi Tshekeissä.

Prostituutio tapahtuu Suomessa usein yksityisasunnoissa, niin Helsingissä kuin muuallakin Suomessa. Poliisin tietoon on tullut useita tapauksia, joissa seksibisnestä pyöritetään esimerkiksi Airbnb-asunnossa tai muissa netin kautta vuokrattavissa huoneistoissa. Usein omistajan tietämättä.

Etänä tapahtuva paritus ja yksityisasuntojen käyttö ovat omiaan luomaan vaikutelmaa siitä, että prostituoitu vaikuttaa pyörittävän toimintaansa itse.

– Asiakas ei tietenkään voi tietää, toimiiko prostituoitu yksin. Jokainen asiakas, joka käy naisen luona, ottaa tavallaan tietoisen riskin, että nainen voi olla ihmiskaupan tai parituksen uhri, Eriksson kertoo.

Seksityöläisiä auttavan Pro-tukipisteen toiminnanjohtaja Jaana Kauppisen mukaan on mahdotonta yksiselitteisesti arvioida, kuinka suureen osaan liittyy jonkinasteista pakottamista.

– Parituksenkin kohdalla voi olla kysymys kahdenkeskisestä sopimuksesta. Paritus voi olla, mutta ei aina ole alistavaa. Paritus on hyötymisrikos, joka ei edellytä pakon käyttämistä. On myös paljon henkilöitä, jotka ovat itse valinneet alan, Kauppinen kertoo.

Sekä Eriksson että Kauppinen kertovat, että päämotiivi seksityölle on raha.

– Suurimmalle osalle se on yksi toimeentulon muoto. Joillekin ainoa ja useille ei ainoa. Syyt miksi näin on, ovat moninaisia. Se on syystä tai toisesta se paras elannonhankkimiskeino tällä hetkellä, Kauppinen sanoo.

Prostituoituja on Suomessa mahdollisesti jopa tuhansia, mutta kukaan ei tiedä tarkkaa lukua. Erikssonin karkean arvion mukaan esimerkiksi Helsingissä seksiä myy muutama sata henkilöä päivässä.

Seksityöläisiä auttavaan Pro-tukipisteeseen ottaa yhteyttä vuosittain noin 2 500 eri henkilöä, jotka toimivat alalla. Ammattikunta on liikkuvaista niin Suomen rajojen sisällä kuin rajojen ylikin, joten määrää on hyvin vaikea arvioida.

Suurimmalla osalla on Erikssonin mukaan EU-kansalaisuus tai oleskelulupa. Suomalaisiakin on alalla, esimerkiksi Pro-tukipisteeseen yhteyttä ottavista noin 20 prosenttia on Suomessa syntyneitä.

– Valtaosa pyörii netissä, kadulla on joitakin ja sitten ovat nämä hierontapaikat, strippipaikat ja muutama ravintola, joissa sitä tapahtuu, Eriksson kertoo.

Kahdelta suurimmalta nettisivulta, joissa palvelusta ilmoitetaan, selviää että ilmoituksia löytyy lähes kaikista Suomen kaupungeista. Etelä-Suomi korostuu ilmoitusten määrässä selvästi.

Ilmoitusten hinnat vaihtelevat palvelun, käytetyn ajan ja paikkakunnan mukaan. Erikssonin mukaan halvimmillaan seksin hinta on noin 50–60 euroa puolesta tunnista.

– Ne joilla on parittaja, maksavat sitten parittajalle vielä osuuden työstään.

Silti seksityöllä voi parissa viikossa tienata esimerkiksi Romanian keskipalkkaan verrattuna vuoden palkan.