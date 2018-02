Timo Jakonen

Katja Reimanin ja Petri Kiurun mukaan uusia oivalluksia tulee sitä mukaa, kun hanke etenee. Vankilassa esimerkiksi huomattiin, ettei mitään tekstejä löytynyt arabiaksi. – Tälle hankkeelle on tarvetta. Konkreettinen esimerkki on myös se, ettei vanki tiennyt, että hän saa harjoittaa omaa uskontoaan vankeuden aikana, tai että vangeilla on kirjasto ja kuntosali käytössä. Tällaisia arjen pieniä, osallisuutta lisääviä asioita, Reiman kuvailee.