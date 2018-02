Kunta-alan hoitojärjestöt aloittavat ylityö- ja vuoronvaihtokiellon tiistaina

Vuokrakatto

Lopun kaiken kyse on asumiskustannuksista. Miksi Suomessa ei ole vuokrakattoa?? On asunnon omistajia jotka vaativat aivan hurjia vuokria ja pääkaupunkiseudulla varsinkin et saa mitään hyvää hintaan. Mitä järkeä on siinä että asumiskulut vievät suurimman osan palkkatuloista verojen jälkeen! ja sitten tulee valtio apuun erinäisten tukien kanssa, samaan aikaan kun vuokranantaja vaan saa lisää ja lisää. Ei mitään järkeä. Olen itse vuokranantaja enkä todellakaan pyydä mitään kiskurivuokria päinvastoin. Eikö meillä pitäisi olla kuitenkin jonkinlainen omatunto - olla pistämättä ihmisiä kerjuulle, pitää vuokrat kohtuullisina niin että ihmisillä olisi varaa elää ihan normaalia elämää pienituloisinakin. Miksi valtio ei halua puuttua tähän?? Nyt valtion varoista maksetaan asuntotukea ja yksityiset kähmivät rahat itselleen. Ei mitään mieltä.

