Eduskunnan tuhti kevät starttaa puhemiesvalinnoilla

Vast: Edustajat

Eivätkös kaikki "edustajat" ole meidän itsemme valitsemia, tietäen hyvin että lomat ja vapaa-ajat ovat pitkiä,k niitä on paljon ja korvauksellisia, ja "sopeutumiseläke" on olemassa niille jotka eivät tule valituiksi eli saavat kenkää? Onneksi edustajia on vain noin 200, joten eiköhän Suomen talous kestä heidän elättämisensä. Eri asia on, kenen pylly kestää jatkuvaa istumista salissa asioita käsittelemässä, kommentoimassa ja äänestämässä? Jos ei kestä, niin kannattaa kääntyä ilmaisen terveydenhoidon asiakkaaksi.