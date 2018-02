Hiihtokeskuksissa iloitaan pirteästä pakkassäästä

Viimeistään talvisen pakkassään myötä lähes kaikki Suomen hiihtokeskukset ovat saaneet rinteensä avattua laskettelijoille ja lautailijoille. Hiihtokeskusyhdistyksen sivujen mukaan sunnuntaina rinteet olivat auki 59:ssä Suomen 63 hiihtokeskuksesta.

– Tänä vuonna maa on ollut hyvin kahtia jakautunut. Pohjoisessahan kausi lähti todella aikaisin liikenteeseen ja siellä on ollut hienot kelit koko kauden. Etelä- ja Keski-Suomi taas lähtivät todella myöhään liikkeelle. Laajemmin keskukset saatiin auki tammikuun puolella, kertoo Suomen Hiihtokeskusyhdistyksen toiminnanjohtaja Harri Lindfors.

Vaikka suurin osa etelän rinteistä oli auki jo tammikuun lauhalla jaksolla, vesisade ja paljas maa eivät innostaneet ulkoilijoita lähtemään rinteeseen. Nyt tilanne on täysin toinen, kun lunta on etelässäkin parikymmentä senttiä.

– Aina kun on lunta maassa niin onhan se kauniimpaa ja innostavampaa. Jos lunta on viisikin senttiä, niin on siinä aivan eri fiilis lähteä mäkeen verrattuna siihen, että maa on musta.

Vaikka luonnonlumi innostaa ihmiset rinteeseen, tykkilumi on edellytys sille, että rinteet kestävät.

Lindfors toivoo, ettei pakkanen tästä enää kovin paljon kiristyisi.

– Parikymmentä astetta on sellainen, jossa moni alkaa jo miettiä, että tarkeneeko. Toisaalta oikealla pukeutumisella se ei ole vielä mikään ongelma.