Soini Washingtoniin – osallistuu jälleen rukousaamiaiselle

Tällä hetkellä näyttää siltä, että tuo reissu on takiaispuolueen jäsenen ja ulkoministerin "aikaansaannoksista" ainoa, joka on aikoihin saanut palstatilaa. Ja, sekin täysin toimenkuvaan liittymätön, jatko-ohjelma on kai protokollan mukaan jotenkin puolusteltavissa mutta ei sekään mitenkään vaurastuta kotosuomen veronmaksajaa. Päätökset asiassa tehdään niitten kesken, joilla on rahat ja voimaa mutta ei välttämättä järkeä.

