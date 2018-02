Suomalaisten mielestä yksilön on vastattava itse hyvinvoinnistaan

Kappas

No mutta, olipa kerrankin hyvä uutinen. Olin jo melkein menettänyt toivoni suomalaisten suhteen. Jotenkin mediasta saa käsityksen, jotta kaikki on yhteiskunnan vika ja itse kun on ihan täydellinen.

Politiikkaan toki kuuluu, että oppositio nalkuttaa, on siellä vuorostaan sitten kuka vain.

Totuus on kuitenkin se, ettei hallituksella niin merkillisesti vaikutusmahdollisuuksia kansalaisten elintasoon olekaan. Kun fiskaaliset keinot on käytetty, aika vähän on muita jäljellä. Älyttömintä olisi se, että valtio alkaisi palkkaamaan työttömiä itselleen, väkeä kun siellä on vieläkin jonkin verran liikaa ja varsinkin kuntapuolella.

Kansainväliset markkinoiden virtaukset eniten vaikuttavat elämänmenoomme. Hallitus toki taitavalla talouspolitiikalla voi sitten tehdä yritystoimintaa helpottavia ratkaisuja ja uusien yritysten perustamista houkuttavammiksi. Näin on mielestäni nykyhallitus kohtalaisesti pyrkinyt toimimaan ja jonkin verran onnistumista on ollut.

Tuosta työttömien herättelystä voi sitten tietty olla montaa mieltä.

