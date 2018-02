Ministeriön kokeilu voi laskea varhaiskasvatusmaksuja 19 000 lapselta – opetusministeri: "porkkanaraha kunnille"

Eli maahanmuuttajalapset saadaan hoitoon ilmaiseksi!

Kun v. 2013 syntyi 58.000 lasta ja syntyneistä keskimäärin 13 % on maahanmuuttajataustaisia mikämtaas tekee n. 40% (7500) 19.000 lapsesta. No jää sinä suomalaisia tuettaviakin joille sen tietenkin sallii siinä kuin muillekin. Voidaan vain arvata mihin ryhmään tällä "syrjäytymisen" estämisellä viitataan. Varsinkin kun Helsinki on etukenossa ollut tukea esittämässä.



Ilmaisia kouluja, päivähoitoja, terveyskeskuksia tai muitakaan verovaroin tuettuja palveluja ei ole! Ei nyt eikä tulevaisuudessa.



Oikeudenmukaisempaa, kuin keksiä kaikenlaisia "ilmaisia" palveluja maahanmuuttajien varjolla olisi aktiivimallittaa myös Kelatukien varassa elävät ulkomaiset hommiin siinä kuin suomalaisetkin.



Voisiko nämä fiksut ministerit joskus kertoa todellisen syyn "syrjäytyneistä" johtuviin budjettivarojen levittämiseen? Eli mitä ryhmiä nämä syrjäytymisvaarassa (lapset) ovat? Menkää juurisyihin mielummin kuin laastarilla hoitaminen. Juurisyyt=esim. somalit synnyttävät huomattavasti useampia lapsia kuin suomalaiset joten äitiä ei työelämässä nähdä - koskaan! Suomalaiset äidit yritetään kyllä tuupata töihin piiskan avulla. Repikää siitä sitten!

