Sairaala toivoo rauhaa tuoreille vanhemmille – vauvalahjat presidenttiparille vasta kotiutumisen jälkeen

Jussi Orell

Vaikka suomalaiset ovat innostuneet presidentillisestä vauvauutisesta, sairaalassa toivotaan nyt malttia vauvalahjojen lähettämisessä. HUSin turvallisuus- ja valmiusjohtaja Aaro Toivonen kehottaa kansalaisia lähettämään mahdolliset muistamisensa tasavallan presidentti Sauli Niinistölle ja rouva Jenni Haukiolle vasta äidin ja vauvan kotiuduttua Naistenklinikalta.

Vauvalahjojen toimittaminen runsain määrin osastolle olisi hankalaa sekä sairaalan että perheen kannalta.

– Toivomme, että mahdolliset lahjat lähetettäisiin pariskunnalle myöhemmin ihan käytännön syistä ja annettaisiin perheelle nyt rauhaa. He varmasti tulevat julkisuuteen sitten, kun katsovat ajankohdan sopivaksi, Toivonen toteaa Lännen Medialle.

Toivonen muistuttaa, että synnytyssairaalan toiminta pyörii normaalisti presidentillisistä vauvauutisista huolimatta.

– Sairaalassa on muitakin perheitä ja työrauha on tärkeää. Kaikki ylimääräinen on pois potilaiden hoidosta, Toivonen korostaa.

Ainakin tähän asti työrauha on säilynyt hyvin.

69-vuotiaan presidentti Niinistön ja 40-vuotiaan rouva Haukion terve poikavauva syntyi Naistenklinikalla perjantaina hieman ennen iltakahdeksaa. Äidin ja vauvan on kerrottu voivan hyvin. Presidentinkanslian tiedotteessa kerrottiin presidenttiparin saaneen kansalaisilta paljon onnitteluita jo ennen lapsen syntymää.

Presidenttiparin vauvan syntymä on innostanut kansalaisia onnittelujen tulvaan. Viestintäpäällikkö Katri Makkosen mukaan onnitteluja on tullut jo Facebookin kautta uskomaton määrä.

Sauli Niinistön Facebook-sivun päivityksestä "Olemme nyt pienen pojan vanhempia! SN" oli lauantaina puolenpäivän aikaan tykätty 136 000 kertaa ja sitä oli kommentoitu 28 000 kertaa.

Vauvauutinen ilmoitettiin lokakuussa, jolloin tasavallan presidentin kanslian verkkosivut kaatuivat. Uutinen vauvan syntymästä kaatoi verkkosivut uudelleen.

Makkosen mukaan onnitteluita tuli jo ennen syntymää iso määrä sähköpostitse ja kirjeitse. Lisäksi jotkut kansalaiset ovat lähettäneet pieniä paketteja, joista suurimmassa osassa sisältönä ovat itse kudotut villasukat.

– Koska vauvat kasvavat nopeasti, on mahdollista, että osa lahjoista jää käyttämättä. Presidenttipari huolehtii tällöin siitä, että nämä heidän suurella lämmöllä vastaanottamansa paketit päätyvät toisille tarvitseville vauvoille.

Uudesta perheenjäsenestä on toistaiseksi kerrottu vain, että hän on poika ja voi hyvin. Makkosen mukaan tällä hetkellä uutta kerrottavaa ei ole.

Jo raskausilmoituksen yhteydessä kerrottiin, ettei vauva vaikuta Niinistön virkatehtävien hoitoon. Presidentti pitää puheen valtiopäivien avajaisissa tiistaina. Tässä kuussa Niinistöllä on ohjelmassa myös virkamatkoja ainakin Liettuan satavuotisjuhliin Vilnaan ja turvallisuuskonferenssiin Saksan Muncheniin.